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الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالترويج لبيع التوك توك المهرب جمركيا عبر فيس بوك

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليقًا مدعومًا بصورة روج خلالها صاحب الحساب لبيع جميع أنواع المركبات (توك توك – تروسيكل – دراجات نارية) المهربة جمركيًا. 


وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة، أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إدارته للحساب المشار إليه. 

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيس بوك تروسيكل دراجات نارية المهربة