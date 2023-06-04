ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يصنع ذكريات مميزة مع ابنته كيان.. صورة

محمد صلاح
محمد صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، متابعيه بصورة له مع ابنته كيان، على أحد الشواطئ، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

ونشر صلاح، الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كان يداعبها على أحد الشواطئ، ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من المتابعين.

ونجح صلاح في تقديم أداء مميز رفقة الريدز في الموسم المنصرم رغم تراجع مستوى الفريق وخروجه خالي الوفاض من البطولات.

وتمكن الدولي المصري من تسجيل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي وصناعة 8 آخرين فيما أحرز 8 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.
 

محمد صلاح ليفربول دورى أبطال اوروبا الدوري الإنجليزي كيان