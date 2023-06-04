صلاح يصنع ذكريات مميزة مع ابنته كيان.. صورة

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، متابعيه بصورة له مع ابنته كيان، على أحد الشواطئ، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

ونشر صلاح، الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث كان يداعبها على أحد الشواطئ، ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من المتابعين.

ونجح صلاح في تقديم أداء مميز رفقة الريدز في الموسم المنصرم رغم تراجع مستوى الفريق وخروجه خالي الوفاض من البطولات.

وتمكن الدولي المصري من تسجيل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي وصناعة 8 آخرين فيما أحرز 8 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.

