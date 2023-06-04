رئيس جامعة العريش يشهد حفل تكريم إدارة الشئون القانونية لبلوغهم سن التقاعد

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش حفل تكريم إدارة الشئون القانونية لمجموعة من العاملين بها لبلوغهم سن التقاعد، وذلك بحضور صبري عطية مدير عام الشئون القانونية، وراشد الجندي، وحمدان شراب، أعضاء نقابة المحامين وعدد من نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري بالجامعة.



حيث تم تكريم كلًا من: سيد محمد احمد، ريه علي بسيوني، هدي أحمد البسيوني، بدويه سليمان محمد، وذلك بمناسبة بلوغهم سن التقاعد، في احتفالية ساد عليها روح الود والمحبة والتعبير عن الاخلاص في العمل والتفاني في خدمة جامعتهم الموقرة جامعة العريش.



وأعرب الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، عن سعادته بتواجده في الحفل، ووجه الشكر والتقدير لإدارة الشئون القانونية على هذه اللفتة الطيبة، كما وجه كلمة للمكرمين قال فيها: لكم كل الشكر والتقدير على ما قدمتموه من أعمال ستظل خالدة، بالإضافة إلى ما اعطيتموه لزملائكم ولجامعة العريش وستظل مجهوداتكم محل تقدير وامتنان، متمنيًا لهم التوفيق، ومؤكدًا على أن الود سيظل موصولًا وهنيئًا لكم بهذا الكم من المحبة والتقدير من الجميع.



ومن جانبه ألقى صبري عطية مدير عام الشئون القانونية كلمة نيابة عن الادارة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجامعة على مشاركته معهم هذه الاحتفالية والضيوف أعضاء نقابة المحامين.