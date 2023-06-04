رئيس القيادة اليمني يؤكد أهمية تكامل الجهود لإحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، التزام المجلس والحكومة اليمنية بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع مبادرات السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الأحد/، بالمبعوث الأممي هانس جروندبرج، حيث استمع العليمي إلى إحاطة المبعوث الأممي بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام المستدام، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأشار العليمي إلى الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق البنوك والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص والحريات العامة، وعدم اكتراث الحوثيين بالأوضاع الإنسانية في البلاد.