"إفريكسيم بنك": ارتفاع الإنفاق على التنمية بأفريقيا 86 مليار دولار في 7 سنوات

اعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك" عن انفاقه ما يقرب من 86 مليار دولار خلال الفترة من 2016 حتي 2022، لدعم المشروعات التنموية في القارة الإفريقية التي تتعلق بتعزيز حركة التجارة البينية داخل البلدان الإفريقية.

كشف تقرير صادر عن مؤسسة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم" بنك، باعتباره أحد المؤسسات الإقليمية الشريكة لمصر علي مدار 30 عقود ماضية،عن أن تم خلال العام الماضي انشاء صندوق تعديل قيمة 10 مليارات دولار لدعم البلدان المشاركة في اتفاقية التجارة القارية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي.

أضاف البنك أنه سبق اطلاق نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي (AU) كمنصة الدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ووفقا للتقرير فقد ارتفعت ب أصول وضمانات البنك إلي أكثر من 31 مليار دولار ، وبلغت أموال المساهمين فيه 5.2 مليار دولار.