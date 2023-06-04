بالفيديو.. رئيس جامعة حلوان يفتتح أعمال تطوير دور 300 بمبنى كهرباء كلية الهندسة

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء بكلية الهندسة بحلوان.

وأكد "قنديل" أن الجامعة مهتمة بالعمل على التطوير المستمر والتحديث لكافة الكليات من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة تتواكب مع أحدث المعايير المحلية والدولية، وتناسب احتياجات الطلاب في المجتمع الجامعي، وتتيح لهم فرص تعليمية بجودة عالمية.

وبدأت أعمال التطوير لدور 300 بمبنى كهرباء بكلية الهندسة بحلوان منذ أكثر من 15 شهرا وتم الانتهاء منها ببداية شهر يونيو الجاري 2023، حيث تم تطوير كافة الفراغات والمعامل التعليمية بالدور بعدد 7 مدرجات و9 معامل تعليمية وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمرافق الخاصة بالدور بأحدث الأساليب المعمارية والتجهيزية من أنظمة صوت وأدوات عرض وشبكات اتصالات سلكية ولا سلكية وذلك بإجمالي مسطح للدور 3400 م مربع لخدمة ثلاثة أقسام علمية بالكلية وهى قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وقسم هندسة الحاسبات والنظم.