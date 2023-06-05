اليوم.. افتتاح مشروع تطوير البنية التحتية بمبنى قسم الكهرباء في هندسة حلوان

يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان يرافقه الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء بكلية الهندسة بحلوان، في تمام الساعة الحادية عشر اليوم الإثنين.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة مهتمة بالعمل على التطوير المستمر والتحديث لكافة الكليات من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة تتواكب مع أحدث المعايير المحلية والدولية وتناسب احتياجات الطلاب في المجتمع الجامعي، وتتيح لهم فرص تعليمية بجودة عالمية.

وبدأت أعمال التطوير لدور ٣٠٠ بمبنى كهرباء بكلية الهندسة بحلوان منذ أكثر من ١٥ شهرا وتم الانتهاء منها ببداية شهر يونيو الجارى ٢٠٢٣، حيث تم تطوير كافة الفراغات والمعامل التعليمية بالدور بعدد ٧ مدرجات و٩ معامل تعليمية وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمرافق الخاصة بالدور بأحدث الأساليب المعمارية والتجهيزية من أنظمة صوت وأدوات عرض وشبكات اتصالات سلكية ولاسلكية وذلك بإجمالى مسطح للدور ٣٤٠٠ م مربع لخدمة ثلاثة أقسام علمية بالكلية وهى قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وقسم هندسة الحاسبات والنظم.