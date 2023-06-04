رئيس شؤون الحرمين يؤكد أهمية التكامل بين جميع الجهات لإنجاح خطة موسم الحج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية التكامل والشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة لإنجاح الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1444هـ، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال تنظيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحلقة نقاش بعنوان "خطة الرئاسة لموسم حج عام 1444هـ"، اليوم الأحد، التي ناقش المشاركون فيها عدة مرتكزات للخطة أبرزها: التكامل والتنسيق بين الوكالات، وحوكمة الخطة التشغيلية وتحديد المسؤوليات والمهام وفق المصفوفة، والتعاون مع الجولات الرقابية للمراجعة الداخلية، وأنسنة الخدمات، كما استعرضوا المبادرات المستهدفة، ودور القياس في جودة الخدمات، وذلك وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).