المفكرة الإسلامية رزقة العدنانى في حوار لـ«لو ديالوج»: آيات فى القرآن تنسجم مع قيم الحرية والمساواة والإنسانية

رزيقة عدنانى هى حاليا عضو مجلس التوجيه التابع لمؤسسة «إسلام فرنسا» كما أنها عضو المجلس العلمى للمركز المدنى لدراسة الحقائق الدينية (CCEFR) وعضو فى مجموعة التحليل التابعة لـJFC Conseil، وهو منصب فخرى وعضو فى جمعية يوروميد IHEDN والرئيس المؤسس لـ«أيام الفلسفة الدولية فى الجزائر» والتى يتم فى إطارها العديد من المناسبات والندوات الثقافية.. أجرى معها موقع «لو ديالوج» هذا الحوار.



اشتغلت رزيقة عدنانى كأستاذة للفلسفة حتى عام 2005 ثم تركت التدريس بعد ذلك لتكرس نفسها للبحث والكتابة ومنذ عام 2016، تعاونت مع وزارة العدل فى فرنسا، إدارة الحماية القضائية للشباب (DPJJ)، ثم مع وزارة الداخلية، فى إطار تدريب المهنيين الذين يتعاملون مع الشباب المتطرف.



لو ديالوج: كنت تدرسين منذ سنوات عديدة العلاقة التى تربط الشعوب المغاربية بتاريخهم وأصولهم وفى دراستك الأخيرة التى نشرتها Fondapol فى ديسمبر ٢٠٢٢، بعنوان «المغرب العربى: تأثير الإسلام على التطور الاجتماعى والسياسى، المغرب، الجزائر، تونس»، وصفتِ حركة التحديث، النهضة، التى أثرت على الدول العربية والمغرب العربى؛ فما هذه الحركة وما التحولات المجتمعية التى أحدثتها؟

رزيقة عدناني: مصطلح «النهضة» هو مصطلح عربى مشتق من فعل «انهض» الذى يعنى «الاستيقاظ» وغالبا ما يترجم على أنه «ولادة جديدة» أو «يقظة».

لقد حملها مثقفون وسياسيون كان هدفهم جميعا إخراج بلادهم من التخلف والسماح لهم بدخول عصر الحداثة وبالنسبة لغالبية المؤرخين، فإن نقطة انطلاق النهضة فى العالم الإسلامى هى تركيا، ومع ذلك، فى العالم الناطق بالعربية، كانت مصر هى نقطة الانطلاق لهذه الحركة وحسب رأيهم، اندلعت شرارة الرحلة الاستكشافية لنابليون بونابرت إلى هذا البلد فى عام ١٧٩٨ والتى غادرت بجيش معها، ولكن أيضا مع فريق علمى فى تخصصات مختلفة ومعدات متطورة للغاية؛ لذلك سمح بونابرت للمصريين أن يدركوا تخلفهم أمام الغرب المتقدم للغاية.. وهذا يعد فى الحقيقة بمثابة الوعى الذى انتشر عبر الشاطئ الجنوبى لحوض البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل كان تأثير الثورة الفرنسية على المجتمعات الإسلامية عميقا، بالنسبة لبرنارد لويس الذى قال: «كانت الثورة الفرنسية أول حركة أفكار عظيمة فى المسيحية الغربية تفرض نفسها على الإسلام».

لو ديالوج: تتطرقين لمسألة الانقطاع فى عملية تحديث الإسلام هذه منذ السبعينيات، فلماذا فشلت النهضة فى إصلاح الإسلام؟ ما مسئولية الحداثيين فى هذا الأمر؟

رزيقة عدناني: كانت هناك استجابة من المحافظين، لكن بالنسبة لى، أنا أعتبر أن مسئولية الحداثيين، الذين كانت لديهم السلطة فى أيديهم، كانت أكبر لأنهم لم يكونوا فى نهاية مشروع التحديث الخاص بهم؛ فلقد قبلوا مبدأ المساواة منذ أن ألغوا العبودية والذمة، لكنهم رفضوا ذلك عندما يتعلق الأمر بالنساء، ولعدم استعدادهم لقبول أن تتمتع المرأة بنفس الحقوق التى تتمتع بها، فقد قرروا الحفاظ على الشريعة، خاصة وصراحة فى مجال الأسرة، وكان منع النساء من الوصول إلى نفس الوضع الاجتماعى والسياسى مثل الرجال هو النقطة المشتركة بين الإسلاميين والمحافظين. وكان الأمر نفسه بالنسبة إلى مجال تنظيم الدولة، فقد أعلنوا، باستثناء أتاتورك، أن الإسلام هو دين الدولة، وفى الحقيقة، تعتبر الإشارة إلى الإسلام على أنه دين الدولة، عندما لا يكون دينا فقط، ولكن أيضا نظاما قانونيا يعود إلى القرون الأولى للإسلام، هى تنازل قدمه الديمقراطيون والحداثيون للإسلاميين الذين عرفوا كيفية استخدامه كباب مفتوح لتقديم أنفسهم أكثر فأكثر فى مجال تنظيم الدولة والمجتمع.

أما إصلاح الإسلام هو أيضا جزء من مشاريع النهضة التى لم تستطع تجسيدها، أولئك الذين أرادوا إصلاح الإسلام فرضوا قيودا على عمل الفكر، وبالتالى منعوا حدوث هذا الإصلاح، بينما لا يمكن أن يستمر الإصلاح الاجتماعى والسياسى فى البلدان الإسلامية بدون إصلاح الإسلام. وأخيرا، فإن حركة النهضة التى دافعت عن الحرية والمساواة والديمقراطية لم تستطع قبولها فعلا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء والفكر، وفى هذا المستوى فشلت.

منذ سبعينيات القرن الماضى، كانت هناك خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بإنجازات النهضة، لذلك لم يكن هناك انقطاع فى عملية التحديث فحسب، بل كان هناك أيضا تنازل تدريجى عن إنجازاتها، كما أن التخلى عن قيم الحداثة وظاهرة التراجع والماضى لا يهم دول المغرب العربى فقط بل كل البلاد الإسلامية وكذلك الغرب حيث جزء كبير من سكانه مسلمون اليوم، وبدأت حركة النهضة فى مصر وانطلق التراجع والتنازل أيضا فى مصر حيث تتحمل جماعة الإخوان المسلمين التى تأسست عام ١٩٢٨ مسئولية كبيرة جدا فى هذه العودة إلى الماضى.

لوديالوج: أحد مشاريع النهضة كان تحرير النساء من لبس الحجاب.. ما تحليلكم لعودة النساء للحجاب خاصة فى الغرب؟ هل ترى دليلا آخر على هذا التنازل عن الحداثة؟

رزيقة عدناني: فى بداية القرن العشرين، كانت جماعة الإخوان المسلمين، التى أسست فى مصر عام ١٩٢٨، بدأت مسيرتها بدءا بالحجاب حيث تكمن أهمية الحجاب للإسلاميين فى المقام الأول فى أن المرأة المحجبة تؤكد هيمنة الرجل وخضوعها لهذه الهيمنة، لأنه منذ القدم فرض الحجاب على النساء من قبل الرجال والدين ولقد وصفها القديس بولس بعلامة هيمنة الرجل على المرأة.

ويدرك الإسلاميون أن المرأة التى ترتدى الحجاب باسم الشريعة لا يمكنها أن تعارض قوانين الشريعة الأخرى، إذن، الحجاب هو أكثر ممارسة للإسلام وضوحا فى الفضاء الخارجى، فهو بالنسبة للإسلاميين علامة على أراضيهم التى لها، من أجل قضيتهم، تأثير مهم على المستوى النفسى، ولكن أيضا على المستويين الاجتماعى والسياسى. وبالنسبة للإسلاميين، فإن إدخال النساء المحجبات فى كل مكان يعنى إدخال بصماتهن فى كل مكان، وإبراز منطقتهن ووجودهن، وهو أمر صالح فى الغرب.

أما سؤالك، فهل هناك دليل آخر على هذا التنازل عن منجزات الحداثة، وهذا واضح؛ فالحجاب ممارسة موروثة والتخلى عنها يعنى التخلى عن إنجازات الحداثة هذه.

لو ديالوج: خلال فترة النهضة نفسها، أشرت إلى أن المغرب كان متخلفا كثيرا من حيث التحديث وأكثر تحفظا من جارتيه الجزائر وتونس ومع ذلك، يبدو أن المغرب قد تطور بشكل أفضل بعد الأحداث التى شهدها فى عام ٢٠١١ فى أعقاب الربيع العربى.. كيف تفسرين ذلك؟

رزيقة عدناني: فى مجال التحديث، خلال فترة النهضة، كان المغرب أكثر تخلفا وأكثر تحفظا مقارنة بالجارتين: الجزائر وتونس.. الجزائر، على سبيل المثال، اعترفت فى أول نص دستورى لها، فى عام ١٩٦٣، بالمساواة فى القانون بين الرجل والمرأة واحترامها لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه فى إعلان عام ١٩٤٨.





كما اعترفت تونس بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى عام ١٩٥٩، حتى لو تم توضيح المساواة بين المرأة والرجل فقط فى الدستور فى عام ٢٠١٤. من ناحية أخرى، انتظر حتى ٢٠١١ وأكد برغبته فى أن يكون على نفس مستوى جارتيه ويعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة ويؤكد الاعتراف بحقوق الإنسان المنصوص عليها فى دستور عام ١٩٩٢.

من ناحية أخرى، أدت الثورات الشعبية فى الجزائر وتونس إلى انتكاسة فى حقوق الإنسان. ولم تعد تونس تذكرهم اعتبارا من يوليو ٢٠٢٢ والجزائر، إذا كانت لا تزال تعترف بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ديباجته، فقد فضلت اعتبارا من عام ٢٠٢٠، فى فصل الحقوق والحريات، استبدال التعبير عن حقوق الإنسان بعبارة «الحقوق الأساسية»، وهو أمر غامض للغاية ويفضله الإسلاميون على مصطلح حقوق الإنسان والإعلان العالمى لعام ١٩٤٨. وفى عام ٢٠٢٠، تخلت الجزائر أيضا عن حرية الضمير.

ومع ذلك، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان هذه أى: الحرية والمساواة، فإن المغرب لم تفعل شيئا أفضل من جارتيها.. ومثل الجزائر وتونس، سنت المغرب قوانين لا تتفق مع هاتين القيمتين ولا تحترم إعلانات حقوق الإنسان من خلال إخضاع النساء على وجه الخصوص لقواعد الشريعة التمييزية ولكن تونس ألغت بعض قواعد الشريعة فى عام ١٩٥٧، وأصعبها تعدد الزوجات.

لوديالوج: تصفين الشعور بالنقص بين سكان شمال أفريقيا بأنه الإفراط فى الحماس فى الرغبة فى الحصول على أصل عربى، والذى تقدمه كعنصر توضيحى لميل هؤلاء السكان إلى الأصولية والممارسة الصارمة للإسلام التى لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.. كيف تحللين تلك المسألة وهذه الظاهرة؟

رزيقة عدناني: لقد أثار ابن خلدون الحماسة المفرطة فيما يتعلق بممارسة الدين والرغبة فى الحصول على أصل عربى بين الشعوب المغاربية، وهاتان الظاهرتان اللتان لاحظتهما وحللتهما فى كتابى «المصالحة الضرورية» هما بالنسبة لى عنصران توضيحيان لميل هؤلاء السكان إلى الأصولية، وهى ممارسة صارمة للإسلام لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

إن تحليل المذهبين الإسلاميين، الأكثر انتشارا فى المغرب العربى وحتى فى أفريقيا باستثناء الجزء الشرقى: المالكية والصوفية، مكننى من استنتاج أنهما يتحملان مسئولية كبيرة جدا فى العلاقة التى تربط مواطنى شمال أفريقيا. هم أنفسهم ولماذا فضل الكثيرون اختراع الأصول العربية وهم يمارسون الإسلام بصرامة حيث تدعى المالكية السيادة للعرب، الأمر الذى أثار الانبهار بالعرب بين المسلمين غير العرب.

ومع تعريب المدن، تراجعت الأمازيغية نحو المناطق الريفية، وأصبحت لغة الروحية والأمية، ولأن الرجال والنساء يبحثون دائما عن مرتبة الشرف، ومن أجل الحصول عليها يفضلون تبنى لغة المعرفة والقوة وشعر العديد من البربر بالخجل من التحدث بالأمازيغية، بالنسبة لى، فإن مصالحة الشعوب المغاربية مع تاريخهم القديم وأصولهم، وبالتالى مع أنفسهم، أمر ضرورى لمعالجة العديد من مشاكلهم.

لو ديالوج: الأسئلة المتعلقة بالإسلام ومشكلة الإسلاموية تهم العالم الإسلامى بأسره، مثل النقاشات فى مصر، ولا سيما مع وصول الرئيس السيسى إلى السلطة.. أين تضع النخب فى شمال أفريقيا نفسها فى هذا النقاش؟ هل يطمحون إلى إصلاح حقيقى للخطاب الدينى؟ هل تعتقدين أنهم يعارضون منهج الإسلام السياسى؟

رزيقة عدناني: فى الحقيقة، الإسلام السياسى ليس ظاهرة جديدة فى الإسلام ولكن الشيء المهم إذن هو معرفة كيفية طرح السؤال، ما الجواب أو الأجوبة عليه؟ هل هذه الإجابات قادرة على حل المشكلات التى تنشأ داخل الإسلام وتقديم إجابات موثوقة أم لا؟ فيما يتعلق بمصطلح الإسلاموية، إذا كان يعنى الإسلام السياسى، وهو تعريف قدمه الغربيون له منذ سبعينيات القرن الماضى، فإن الإسلام هو إسلاموية نظرا لأنه لا ينفصل عن بعده السياسى وأنه منذ عام ٦٢٢ ولد مصطلح الإسلاموية فى الغرب والذى لم يكن معروفا فى الفكر الإسلامى.

من ناحيتى، كنت أعتبر دائما أن العمل داخل الإسلام شرط لا غنى عنه لأى إصلاح اجتماعى وسياسى، وقبل كل شيء حتى لا تتعرض هذه الإصلاحات للتهديد من التراجع الذى يحدث دائما برد من المحافظين الذين يقودونهم اسم الإسلام.

ولقد شرحت دائما وبمزيد من التفصيل فى كتابى الإسلام: أى مشكلة؟ تحديات الإصلاح أن هذا الإصلاح يجب أن يكون استشرافيا بهدف ليس تغيير الشريعة للسماح لها بالاستمرار فى إدارة المجتمع، ولكن يمكن للمؤمنين أن يعيشوا دينهم دون أن يجدوا أنفسهم فى تناقض مع قواعد المجتمع التى تأتى من العقل، هذا هو السبب فى أن إصلاح الإسلام يجب فى المقام الأول أن يجعل الإسلام دينا وليس سياسة.

وحينما بدأت أعتبر الإسلام موضوع تفكير، كان السؤال الذى طرحته على نفسى هو: هل هناك حل لكسر الجمود الذى تجد فيه المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة نفسها والتى تمنعنا من التطور فى المجال الاجتماعى والسياسى والإنسانى؟ بالنسبة للبعض، لا يوجد حل آخر غير ترك الإسلام. من ناحيتى، كنت مقتنعا بأن هذا الحل ممكن على المستوى الفردى، وكان من المستحيل تصوره على مستوى المجتمع المسلم وأن التغيير يجب أن يتم داخل الإسلام.

وفى الحقيقة، مكننى عملى من ملاحظة وجود آيات فى القرآن ذات نطاق عالمى ويمكن تفسيرها فى انسجام تام مع قيم الحرية والمساواة والإنسانية، مثل الآية ١٠٥ من السورة ٥: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون»، حيث تدعو إلى احترام الحريات الفردية والآية ٧٠ من السورة ١٧، سورة الإسراء: «ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» وهو ما يمكن أن يكون أساسا لتقدير الإنسان بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين.

والمشكلة أن هذه الآيات من الآيات التى لا يأخذها المسلمون بعين الاعتبار وفضلوا آيات أخرى، ومنذ سنوات وأنا أقول إنه إذا اختار المسلمون آيات معينة، فلماذا لا يتم اختيار آيات أخرى اليوم؟ إنها ليست مسألة إعادة قراءة النصوص القرآنية فقط، بل تتعلق باختيارات أخرى. لهذا، يجب أن نحرر أنفسنا من نظرية المعرفة السلفية.

يقع هذا العمل على عاتق مسلمى الإيمان أو الثقافة، وهذا لا يعنى أن الآخرين لا يحق لهم المشاركة فى مناقشة الفكرة، خاصة أنهم معنيون بالمشاكل التى تنشأ داخل الإسلام، لن يقوم المتدينون بعمل الإصلاح هذا، لأن هدفهم كان دائما حماية خطابهم وبنفس القدر من قوتهم، فى العالم الإسلامى، تتحمل الدولة أيضا مسئولية فى هذا الإصلاح، وواجبها الأول هو فصل الدولة عن الدين، أى بين مجال الدولة ومجال الدين، إنه إصلاح سياسى سيسمح بإصلاح الإسلام ولا يمكن حمايته من الانقلاب إلا إذا كان مصحوبا بهذا العمل داخل الإسلام.

لو ديالوج: أخيرا، العلاقة بالفكر هى الخيط المشترك لعملك.. ما علاقتها بمشكلة المرأة؟ وفى رأيك، ما القوة الدافعة التى تمكن المرأة من أن تقود التغيير فى العالم الإسلامى؟

رزيقة عدناني: فى الواقع، عندما أرادت الدول الإسلامية التحديث فى بداية القرن العشرين، كانت العقبة التى واجهتها هى المساواة بين الرجل والمرأة، لم يرغب الحداثيون والديمقراطيون الذين أرادوا تحديث بلادهم فى الاعتراف بالمساواة القانونية بين الرجل والمرأة عندما ألغوا العبودية والذمة والعقاب البدنى، وهى قواعد إسلامية مكتوبة فى القرآن.

لقد رفضوا منح النساء نفس الحقوق التى يتمتع بها الرجال بحجة أن هذه قواعد إسلامية وبالتالى من المستحيل تغييرها. وهذا دليل على أن الدين لم يكن السبب الحقيقى لحرمانهم من المساواة القانونية بين الرجل والمرأة، ولكن رغبة الرجال فى حماية امتيازاتهم والحفاظ عليها، لكن هذا قبل كل شيء يكشف التناقضات فى الخطاب الدينى، والتى تتعدد فى أماكن أخرى والتى تشهد جميعها على هزيمة الفكر العقلانى فى الفكر الإسلامى.

لكى تقود النساء التغيير فى العالم الإسلامى، يحتاج المجتمع إلى استعادة كرامتهن من خلال معاملتهن على قدم المساواة مع الرجال، وأن يهيمن الرجال على رغبتهم فى الهيمنة وأن تطالب النساء بحقهن فى التمتع بنفس الحقوق التى يتمتع بها الرجال أمام القانون وتوقف عن تجنب هذه القضية وجعلها من المحرمات.

وأؤكد هنا قولى من المحرمات لأننا نتجنب السؤال أكثر فأكثر. وتمتنع النساء أنفسهن عن السؤال خوفا من اتهامهن بانتقاد الدين أو التمرد عليه.. وهنا السؤال الذى يطرح نفسه هو: كم عدد قواعد الدين المكتوبة فى القرآن والتى لم يطبقها المسلمون بعد؟.

