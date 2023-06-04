تشييع جنازة الدكتور محمود وهبة صاحب أول رسالة دكتوراه بالعناية المركزة بطنطا

شيع أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، عصر اليوم الأحد، جثمان الدكتور محمود وهبه أستاذ ومدرس الإحصاء بكلية التجارة بجامعة الأزهر، بمسقط رأسه بمقابر العائلة بسيجر، والمعروف إعلاميًا بصاحب أول رسالة دكتوراة في العناية المركزة، حيث حصل على الدرجة بعد مناقشته لرسالة الدكتوراة خلال فترة تلقيه العلاج بالمستشفى.

وشارك المئات من زملائه وأقاربه في أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد توكل بالمنطقة الأزهرية ووداعه بدفنه حتي مثواه الأخير بمقابر سيجر خلف مسجد سيدي عبد الرحيم وسط حالة من الحزن على فراقه.

يذكر أن الدكتور الراحل لاقي تأييد واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب حصوله علي رسالة الدكتوراة ومناقشتها مع أساتذة جامعة الأزهر الشريف خلال الشهرين الماضيين.

ويعتبر الدكتور محمود وهبة، صاحب أول رسالة دكتوراه تناقش داخل المستشفى، وقد نالت قصته إعجاب الكثير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه بتكفل جامعة الأزهر لنفقات علاج الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي ناقش رسالة الدكتوراة منذ أيام قليلة في مقر علاجه بالمستشفى، لكنه توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.