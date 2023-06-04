وزير الرياضة يساند الأهلي أمام الوداد من إستاد القاهرة

يساند الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأحد النادي الأهلي امام الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا علي استاد القاهرة الدولي.

ويشهد وزير الرياضة اللقاء من المقصورة الرئيسة مع مسؤلي الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الوداد المغربي، في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بحضور 50 ألف متفرج.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لتحقيق الفوز، والخروج بنتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب في المغرب.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الوداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية - بيرسي تاو - حسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا