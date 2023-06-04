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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري الأبطال.. استاد القاهرة كامل العدد قبل مباراة الأهلي والوداد "صور"

جماهير الأهلي في
جماهير الأهلي في استاد القاهرة
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اكتملت مدرجات استاد القاهرة الدولي بجماهير النادي الأهلي قبل ساعتين ونصف من انطلاق مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتوافدت جماهير الأهلي إلي استاد القاهرة بإعداد كبير لمساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة. 

ووافق الأمن على حضور 50 الف متفرج في النهائي الأفريقي. 

وشهد محيط استاد القاهرة والمدرجات تواجد عدد كبير من الاطفال مع اسرهم لمؤازرة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وظهر الأطفال الصغار وهم يرتدون تيشيرتات الأهلي ويحملون الأعلام بصحبة أولياء أمورهم ويرددون أغاني الأهلي في المدرجات في مظهر رائع  للأطفال وصغار المشجعين للنادي الأهلي.

جماهير الأهلي مباراة الأهلي والوداد المغربي دوري أبطال أفريقيا