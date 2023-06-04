نهائي دوري الأبطال.. استاد القاهرة كامل العدد قبل مباراة الأهلي والوداد "صور"

اكتملت مدرجات استاد القاهرة الدولي بجماهير النادي الأهلي قبل ساعتين ونصف من انطلاق مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتوافدت جماهير الأهلي إلي استاد القاهرة بإعداد كبير لمساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة.

ووافق الأمن على حضور 50 الف متفرج في النهائي الأفريقي.

وشهد محيط استاد القاهرة والمدرجات تواجد عدد كبير من الاطفال مع اسرهم لمؤازرة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وظهر الأطفال الصغار وهم يرتدون تيشيرتات الأهلي ويحملون الأعلام بصحبة أولياء أمورهم ويرددون أغاني الأهلي في المدرجات في مظهر رائع للأطفال وصغار المشجعين للنادي الأهلي.