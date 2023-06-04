الأربعاء.. حفل توقيع رواية "زمرد" لأميرة عز الدين في مكتبة "ع الناصية"

يقام حفل توقيع ومناقشة رواية "زمرد" للكاتبة أميرة عز الدين، بحضور الفنان محمد خميس، يوم الأربعاء المقبل، في مكتبة "ع الناصية" بشارع محمد محمود في وسط البلد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

رواية "زمرد" للكاتبة أميرة عز الدين، صدرت عن دار إبهار للنشر والتوزيع في معرض القاهرة للكتاب 2023، هي فانتازيا تاريخية تتعرض لعدة سنوات تسبق الحملة الفرنسية على مصر وحتى قيام ثورتي القاهرة الأولى والثانية بعدها، وذلك من خلال استعراض حياة ثلاث شخصيات في ثلاثة خطوط درامية متوازية؛ نفيسة هانم زوجة شيخ البلد مراد بك، إبراهيم السناري كتخدا مراد بك (وزيره)، أحمد ابن عروس شاعر الواو الشهير، ويكون زمرد- القط الأسود ذو العينين الخضراوين- شاهدا على تلك الأحداث!

أميرة عز الدين، مؤلفة وروائية وسيناريست، حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، صدر لها ثلاث مجموعات قصصية وست روايات: «حُلم الجواد الأبيض – قصص قصيرة 2007، ستيتة ومرزوق ج1 – حلقات كوميدية إلكترونية – 2009، قُبلة حارة الألوان – قصص قصيرة 2010، ليالي شهريار ج 1 "حكاية بدور" – حلقات الكترونية من وحي ألف ليلة وليلة 2010، ستيتة ومرزوق ج2 – حلقات كوميدية إلكترونية 2011، مِسك أبيض – رواية 2012، ليالي شهريار ج2 "حكاية بهية" – حلقات إلكترونية من وحي ألف ليلة وليلة 2012، عُهر مقدس – رواية 2013، وأشارت إليه – مجموعة أدبية (قصة – سيناريو – مسرح – إذاعة) 2016، لا زال هناك غد – رواية 2018، العايق – رواية 2020، بدور – رواية 2022، زمرد – رواية 2023. لها تحت الطبع سلسلة روائية بعنوان "عيون المحروسة".