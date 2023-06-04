بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصـاء اليوم الأحد، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2023 والذي يتم الاحتفال به في 5 من يونيو كل عام، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "دحر التلوث بالمواد البلاستيكية ".



ووأضح الجهاز فى بيانه أن مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة وهو مؤشر يهدف الى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة الى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة و التحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع، حيث جاءت في المــركز رقم 29 في نوفمبر2022 مقـــابل المـــركز رقـــم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنهم المؤشر.



وأضاف: أرتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مــن 10.2 جيجا وات/ســاعة عـــام (2020/2021) الـى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 2%



وأكد: ان مصر حققت المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي ( EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية وذلك عام 2022، كما حققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59،37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.



وبلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) التي تم تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 4.4 مليون طن وجاءت محافظتى القاهرة والدقهلية على رأس تلك المحافظات بنسبتى تدوير 28.8%، 11.5% على التوالي وذلك عام 2021.