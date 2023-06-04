غادة جبارة: سعيدة لحصول طلاب أكاديمية الفنون على جوائز مسابقة إبداع 11

استقبلت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، اليوم الأحد، أبطال العرض المسرحي الغنائي "لسه فاكر"، والذى حصل على جائزة أفضل عرض - مركز أول بمجال المسرح الغنائي، وأبطال عرض "الزائر" إخراج إبراهيم أشرف، الذي حصل على المركز الأول أيضا في مجال العروض المسرحية المتخصصة بمسابقة إبداع الموسم الحادى عشر.

وأعربت رئيس الأكاديمية، عن سعادتها بالجوائز العديدة التى حصل عليها طلاب الأكاديمية فى مختلف المجالات، مؤكدة أن مثل هذا النوع من المسابقات يساعد على تنمية الروح التنافسية بين الطلاب.

على جانب آخر أعرب مؤثر رفعت، رئيس اتحاد طلاب الأكاديمية، عن فخره وسعادته بدعم الدكتورة غادة جبارة لطلاب الأكاديمية، مؤكدا أنها تؤمن بقدرات جميع الطلاب وتسعى إلى تذليل اى عقبات قد يواجهها الطلاب وأنه لولا الدعم الكبير الذى تقدمه لما استطاعت الأكاديمية أن تحصد درع التميز عن جدارة واستحقاق.