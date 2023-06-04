عقوبات بالجملة ضد الإسماعيلى بسبب أحداث لقاء المقاولون

أعلنت ادارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تحت إشراف عامر حسين، عقوبات أحداث مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى في الأسبوع الـ30 من عمر الدورى.

وجاءت القرارات كالتالى:

توقيع غرامة مالية على النادى الاسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه لعدم امتثال اللاعبين والجهاز الفني والادارى لقرار الحكم ما أدى لتعطيل المباراة.

توقيع غرامة مالية على الاسماعيلى قيمتها 20 ألف جنيه للسباب الجماعى من الجماهير ضد الحكم .

توقيع غرامة مالية على الاسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه لنزول مسئولي العلاقات العامة بالنادى ونائب رئيس النادى أرض الملعب دون اذن.

إيقاف محمد حمص مدرب عام الاسماعيلى مباراة واحدة للطرد للاعتراض.

منع دخول محمد مظهر المنسق الاعلامى للاسماعيلى أي ملعب ومرافقة الفريق حتى نهاية الموسم مع إخطار الجهات الأمنية بذلك.

منع دخول عامل الملابس أي ملعب ومرافقة الفريق حتى نهاية الموسم .