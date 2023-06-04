بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام بيلباو في ليلة وداع جماهير الملكي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل لاعبيه لمواجهة ضيفه أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني بالجولة الأخيرة الـ38.

ويستضيف ريال مدريد المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ويقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم الفريق في مباراته الأخيرة مع الفريق إلى جانب فينيسيوس جونيور ورودريجو.

ومن المقرر أن يغادر بنزيما النادي الملكي نهاية يونيو الجاري، حيث أعلن الفريق في وقت سابق اليوم عبر موقعه الرسمي عن رحيل مهاجمه الفرنسي عن الفريق بعد 14 عاما أمضاها في صفوف النادي الملكي.

ويبدأ ريال مدريد المباراة أمام أتلتيك بلباو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو.

خط الوسط: توني كروس - كامافينجا - داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الثامن برصيد 50 نقطة.