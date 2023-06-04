ليلة مقتل الطفل مروان بالمرج .. مراهق استدرجه لسطح عقار وذبحه ثم هشم رأسه .. وعم الضحية: مروان ملهوش اختلاط بالمتهم ولايعرفه

جريمة تبكيها الإنسانية وتنعاها المرؤة وتأباها الشهامة شهدتها منطقة المرج عندما استدرج مراهق طفل عمره 11 عاما لأعلى سطح عقار وذبحه بموس ثم هشم راسه وطعنه فى بطنه ودفنه بأحد الغرف فى ظروف لا زالت غامضة.

وكشف عزت فرجانى عم الطفل مروان المقتول على يد جاره بمنطقة المرج التفاصيل المأساوية فى الواقعة، قائلا: إن نجل شقيقه المقتول طالب بالصف الخامس الابتدائى وعمره 11 عاما وكان من الطلاب المتفوقين بالمدرسة.

وأضاف عزت فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن شقيقه والد الطفل لديه 3 أبناء ومروان أوسطهم حيث يكبره محمد وتصغره مريم وكانوا يقيمون بمنطقة حدائق القبة، ومنذ شهرين قام شقيقه بالانتقال لشقة جديدة بشارع محمد نجيب فى المرج.

وتابع عم الضحية أنه يوم الخميس الماضى عانت والدة الطفل من المرض وتوجهت برفقة زوجها للطبيب وفى نفس الوقت كان هناك حفل زفاف بالشارع وتوجه الطفل للعب مع أقرانه فى حفل الزفاف وبعدها اختفى تماما وعندما عاد والده بحث عنه فى كل مكان ولم يجده.

وأشار أن المتهم بقتل ابنهم يدعى ياسين، فى ليلة الزفاف اختفى لبعض الوقت ثم عاد وعلى جسده آثار دماء وملابسه ممزقة وعندما سألوه عما حدث له أخبرهم أن بلطجية حاولوا سرقته بالقرب من مخزن الأنابيب، وعندما سأله والد مروان عن ابنه قال له إنه تركه على أول الشارع ولا يعرف شىء عنه.

وتابع أنهم انشغلوا فى البحث عن الطفل طوال الليل، موضحا أنه فى صباح اليوم التالى وجدوا ياسين قد غادر العقار برفقه والديه، وقاموا بغلق الشقة بقفل، وعندما سألوا البقال المتواجد بالشارع عنهم أخبرهم أنهم أخذوا منه 10 جنيهات واستقلوا توكتوك لإيصالهم لمحطة المترو.

وأشار عم الضحية أنه عقب معرفة ذلك بدأو يتيقنون أن هناك صلة بين تلك الأسرة واختفاء ابنهم فقاموا بالاتصال بشقيق المتهم الأكبر وأخبرهم أن شقيقه هو من اعتدى على ابنهم بالضرب حتى توفى ولا يعرف مكان الجثة.

وأوضح فرجانى أن حلاق مقيم بالشارع أخبرهم أن ياسين المتهم دائم الصعود لسطح العقار ومنذ أيام تسبب فى سقوط جزء من سور السطح ووجهم بالصعود للسطح للبحث عن الطفل وبالفعل توجهوا للسطح وبرفقتهم أمين شرطة من القسم كان يتولى البحث عن الطفل وكان السطح مغلق بقفل ففتحوه ووجدوا غرفة بداخلها أخشاب وقطع ملابس بالية فأخبرهم الحلاق أن هذه الأشياء لم تكن موجودة من قبل، وعندما فتشوا تلك الغرفة عثروا فى البداية على "كوتشى" كان يرتديه ابنهم القتيل ثم وجدوا الجثة أسفل الاخشاب وكان المنظر صعب للغاية، حيث هشم المتهم رأس الطفل وطعنه فى بطنه كما ذبحه فى رقبته.

وأضاف عم الطفل أن رجال المباحث ألقوا القبض على الطفل وامه وأبيه وشقيقه فى بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وعن حقيقة تنمر ابنهم بالمتهم قال عم الضحية إن ابنهم ليس صديق للمتهم وليس له اختلاط به ولم يسمعوا بقيامه أبدا بالتنمر عليه وربما قال المتهم تلك الرواية لطمس الحقيقة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة أخطارا من اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، مفاده تلقي المقدم كريم بحيرى رئيس مباحث المرج بلاغا من سيد فرجانى، عامل مفاده اختفاء نجله مروان، 11 عاما،، وبعد مرور يوم عثر عليه أعلى سطح عقار جيرانه مدفون جزء منه أسفل أخشاب، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليه وتم ضبطه وجارى استجوابه للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.