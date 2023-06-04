رونالدو وميسي وبنزيما.. نجوم الكرة العالمية يلتقون في السعودية.. صراع «الدون» و«البرغوث» ينتقل لدوري روشن.. ونجوم كبار في الطريق إلى المملكة

«الدوري السعودي سيصبح من أفضل 4 دوريات في العالم».. تصريح قاله أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم وقائد فريق النصر السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده البرتغال أمام ليختنشتاين في تصفيات يورو 2024، وذلك في شهر مارس الماضي، ليعود منذ أيام ويؤكد أن هذا الدوري سيصبح من أفضل 5 دوريات إذا جذب لاعبين بارزين، تعليقًا على احتمالية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وقائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس إلى السعودية.

وفي الساعات القليلة الماضية، خطف دوري روشن (الدوري السعودي) الأضواء من الدوريات العالمية، كما خطف البساط من الدوريات، الأمريكي، الصيني، والياباني، الذين يستقطبون النجوم برواتب خيالية ومقابل مادي كبير مقابل إنهاء صفقة نجم عالمي، ليصبح الدوري السعودي في الفترة الأخيرة قبلة نجوم الكرة العالمية، بعد انضمام رونالدو للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لينضم إلى صفوف العالمي لمدة موسمين مع حصوله على راتب يقدر بـ200 مليون يورو في الموسم.

رونالدو

ميسي

وارتبط أكثر من اسم من نجوم الساحرة المستديرة بانتقالهم إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة، وعلى رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية موسم 2022-2023، ليرحل ميسي عن فريق العاصمة الفرنسية بعدما رفض تجديد تعاقده مع النادي، لتزداد التكهنات حول مستقبله، إما بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، أو انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي، أو السير على منهج «الدون» بارتداء قميص أحد فرق الدوري السعودي، والذي يعد الخيار الأقرب لوجهة البرغوث خلال 48 ساعة.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، اقتراب قائد منتخب الأرجنتين إلى صفوف نادي الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أعلن باريس سان جيرمان رسميًا، رحيله عن الفريق وتكريمه في ليلة وداعه بعد مباراة البي إس جي الأخيرة أمس السبت أمام كليرمونت من جانب رئيس ومالك النادي ناصر الخليفي.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ» السعودية، فإن ليونيل ميسي سيصل الرياض خلال 48 ساعة من أجل إعلان إتمام صفقة انتقاله للهلال السعودي، حيث من المنتظر أن يوقع أفضل لاعب في العالم، المتوج بمونديال قطر 2022، عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية، قبل وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض، ولم تحدد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن.

ميسي

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن عائلة ميسي وافقت على عرض الزعيم للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، الذي يقدر بقيمة 600 مليون يورو في الموسم الواحد، أي يبلغ عرض الهلال المغري لضم ميسي يصل إلى مليار و200 مليون يورو على مدار موسمين.

وبذلك، باتت صفقة القرن قريبة من الإتمام، بانتقال ميسي إلى الهلال، ليتجدد صراع رونالدو وميسي ولكن هذه المرة في الدوري السعودي، بعد منافسة بين هذين النجمين طوال فترة كبيرة تخطت عقد من الزمن.

بنزيما

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، ظهر اليوم الأحد، رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق رسميًا، بعد نهاية عقده مع الملكي في يونيو 2023 بعد 14 موسمًا قضاها داخل قلعة سانتياجو برنابيو، ليرحل المهاجم المخضرم عن الريال، بعدما لم يتفق الطرفان على تجديد تعاقده، ليقترب من الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بحسب تقارير صحفية سعودية عديدة.

وكشفت صحيفة «الجزيرة» السعودية أن المفاوض السعودي المختص باستقدام كبار نجوم كرة القدم إلى السعودية، اتفق مع بنزيما على الحضور للسعودية لتمثيل نادي الاتحاد، بطل دوري روشن في الموسم المنقضي 2022-2023، ليرافق النجمين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة السعودية، سيوقع كريم بنزيما على عقود الانتقال إلى بطل الدوري السعودي، مع أنمار الحائلي رئيس الاتحاد خلال هذا الأسبوع، كما أن العرض السعودي يتضمن راتبًا سنويًا يقدر بـ100 مليون يورو، وذلك بعقد مدته عامين مع الاتحاد.

كما أوضحت قناة «الإخبارية» السعودية، أن نادي اتحاد جدة توصل لاتفاق رسمي مع كريم بنزيما للانضمام لصفوفه بعقد يمتد لموسمين، وأضافت أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان فى العاصمة الإسبانية مدريد للتعاقد مع الديك الفرنسي فى صفقة انتقال قياسية.

بنزيما

وأكدت شبكة «ريليفو» الإسبانية، إن رئيس العميد ونائبه سيتواجدان فى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، من أجل إنقاذ الصفقة، مؤكدة أن بنزيما عقد جلسة مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لإبلاغه بقرار الرحيل.

بينما أكد التلفزيون الرسمي السعودي، أن بنزيما وافق على العرض، مع تأكيدات عن تواصله هاتفيًا مع زميله السابق في الميرينجي كريستيانو رونالدو، ليستفسر منه عن الحياة في المملكة واللعب بالدوري السعودي.

نجوم كبار في الطريق

ولم يكتف الدوري السعودي بالنجوم الثلاثة رونالدو، ميسي، بنزيما، بل يحاول بقوة انتداب نجوم كبار آخرين، حيث دخل الكرواتي لوكا مودريتش ضمن القائمة الموجودة على طاولة الدوري السعودي، بعدما كشفت صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، أن اللاعب بات قريبا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني بانتهاء عقده في يونيو الجاري.

مودريتش

وأفادت تقارير سعودية، بأن مودريتش قد يزامل صاروخ ماديرا مجددًا، ولكن ظهر في الصورة نادي أهلي جدة، الذي عاد للدوري السعودي للمحترفين مجددًا بعد هبوطه العام الماضي، ليعود بوضع النجوم الكبار نصب عينه، في مقدمتهم مودريتش الذي يفكر بشكل جدي في قبول عرض الأهلي السعودي.

فيما شهدت الفترة الأخيرة، تطورات جديدة بشأن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع قائد برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي انتهت رحلته مع البلوجرانا رسميًا مع نهاية الموسم الحالي، ليحدد وجهته بالانتقال إلى زعيم آسيا رفقة زميله جوردي ألبا، حيث ألمح عن مصيره خلال حفل الوداع الذي نظمها النادي الإسباني للظهير الأيسر.

سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن حفل الوداع شهد حضور العديد من اللاعبين السابقين والمدربين من داخل برشلونة وخارجها، وقدموا رسائل عاطفية ورائعة لجوردي الذي شكرهم على مشاعرهم الكبيرة، ليعلق بوسكيتس: «في برشلونة سيفتقدونه لكنني سأراه بشكل يومي».

سيرجيو بوسكيتس

وكانت بعض التقارير في وقت سابق، تشير إلى رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس، ولكن الثورة الأخيرة التي أحدثها الهلال برحيل لاعبي الفريق الأجانب، قلصت فرص النصر في التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني، ليضع الأزرق قائد الفريق الكتالوني هدفًا رئيسيًا له رفقة ليونيل ميسي وآخرين.