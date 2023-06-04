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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ ندوات تثقيفية وورش تدريبية وحرفية بمراكز شباب المنيا

خلال مايو الماضي
خلال مايو الماضي تنفيذ ندوات تثقيفية وورش تدريبية وحرفية
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عن تنظيم مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية خلال شهر مايو الماضي بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات بين دورات تدريبية وندوات تثقيفية، وذلك في إطار تنمية مهارات الشباب والنشء من أبناء المحافظة.

من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أن إدارة الشباب بالمديرية نفذت 7 ندوات وورش تدريبية متنوعة لعدد 245 شاب وفتاة، حيث جاءت موضوعاتها حول (تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب ـ الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومى ـ فن كتابة المقال)، إلى جانب عقد دورة تدريبية حرفية في الأشغال اليدوية بالجلود.

كما نفذت إدارة تنمية النشء تدريبات لشعبة الهوايات الإنتاجية بمركز شباب دماريس ضمن برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمركزى شباب البرجاية ودماريس.

وفى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي فى ألعاب (الملاكمة - المصارعة – تنس الطاولة – التايكوندو)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة شملت مراكز تدريب عن (التوحد، رعاية الأيتام، ذوى الإعاقة، أهمية اللياقة البدنية)، والمراكز الرياضية بقرى حياة كريمة (هور ـ الشيخ حسين ) بملوى، وقرية نزلة أسمنت بأبوقرقاص.

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أسامة القاضي محافظ المنيا الشباب والرياضة المشروع القومى للموهبة والبطل تنمية مهارات الشباب مراكز الشباب