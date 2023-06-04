إقبال على فصول الباليه بالمركز الثقافي في طنطا

نظم المركز الثقافي بطنطا عدد من الورش الفنية والأدبية لرواد المركز، حيث استقبل ما يقرب من ٢٦٠ طفلا للتدريب على فنون الخط العربي والإسلامي وكذلك الاشتراك في الدورة التدريبية لتحسين الخطوط للأطفال والشباب، تدريب الخطاط والفنان حامد على فرج أستاذ بمدرسة ومعهد الخطوط بالغربية، الذي أكد أهمية الخط العربي في الحياة اليومية باعتباره فنا من الفنون التشكيلية، وقدم المركز عددا من المحترفين المتدربين خلال الأعوام الماضية لجميع الأعمار.

كما بدأ المركز اليوم أولى محاضرات الورشة الأدبية للمؤلف الصغير والكتابة الإبداعية مع الشاعر محمد سامي مقدما شرحا وافيا للفرق بين كل نوع من انواع الكتابة الأدبية والعناصر التي يحتاجها المؤلف حتى يستطيع كتابة عمل إبداعي، حيث تعرف الأطفال على الفرق بين الشِعر والقصة والرواية والمقال وأهمية تحديد الفكرة وكذلك التعرف على التفاصيل والأحداث والشخصيات والحوار والخيال كأهم العناصر الإبداعية، وتقدم الورش للرواد بالمجان بمشاركة الأطفال والشباب من سن ٨ سنوات وحتى ١٨ سنة.

وللعام الخامس على التوالي يستمر مركز تنمية المواهب بطنطا في استقبال الراغبين لتنمية مواهبهم الفنية في مجال الرسم والباليه، والغناء، والعزف على الجيتار والايقاع بالتعاون بين هيئة قصور الثقافة، ودار الأوبرا المصرية، وشهدت فصول الباليه والرسم والجيتار والكورال إقبالا كبيرا للمشاركين خلال إجازة الصيف، حيث يتم التدريب مع متخصصين وأكاديميين في كل مجال، وتدريبهم على مدار ثلاث شهور متتالية ومستمرة طوال العام.

الفعاليات ينظمها المركز استكمالا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة خلال إجازة الصيف داخل المواقع والمراكز الثقافية، وتنفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.