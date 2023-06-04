زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لشن هجوم مضاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية التي تسيطر على أجزاء من بلاده.

قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير في عدة طرق، مختلفة تمامًا.. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون".

كما قال الرئيس الأوكراني "نعتقد بقوة أننا سننجح" في جهود استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بعد أكثر من عام من العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

كما قال زيلينسكي للصحيفة إن أوكرانيا تريد المزيد من الأسلحة من الحلفاء الغربيين، "لكن لا يمكننا الانتظار لأشهر"، ملمحًا إلى الجدول الزمني المحتمل لحملة الهجوم المضاد عالية المخاطر.

وأقر الرئيس الأوكراني بالقوة الجوية الروسية وتوقع أنه من المحتمل أن "يموت عدد كبير من الجنود" في الهجوم المضاد. وقال إن قواته البرية "أقوى وأكثر تحفيزًا" من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في أوائل مايو الماضي إن جيش بلاده يحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد، لكن قائد القوات البرية الأوكرانية قال الأسبوع الماضي إن "الوقت سيأتي قريبًا عندما ننتقل إلى عمليات هجومية نشطة".

وأشار المسؤولون الأوكرانيون في الأسابيع الأخيرة إلى أن البلاد تقترب من إطلاق هجومها المضاد المتوقع.

ومن ناحية أخرى، استهدفت القوات الأوكرانية منطقة شيبيكينسكي في مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة، أمس السبت.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف - في منشور عبر "تلجرام" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأحد - بأن قوات كييف استهدفت يوم الـ3 من يونيو الجاري، منطقة شيبيكينسكي الحضرية بـ 519 قذيفة بأعيرة مختلفة.

وأوضح جلادكوف أنه نتيجة للقصف الأوكراني لقيت سيدتان مصرعهما في قريتي نوفايا تافولجانكا وبيزلودوفكا، كما أصيب شخصان آخران، مؤكدا أن الطواقم الطبية تقدم الخدمات اللازمة للمصابين.