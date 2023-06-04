بتشيرتات الأهلى والأعلام.. الأطفال يخطفون الأضواء باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.. صور

خطف الاطفال الصغار الأضواء في محيط ومدرجات استاد القاهرة الدولي قبل مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء اليوم الأحد بذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

وشهد محيط استاد القاهرة والمدرجات تواجد عدد كبير من الاطفال مع اسرهم لمؤازرة المارد الأحمر أمام الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وظهر الأطفال الصغار وهم يرتدون تيشيرتات الأهلي ويحملون الأعلام بصحبة أولياء أمورهم ويرددون أغاني الأهلي في المدرجات في مظهر رائع للأطفال وصغار المشجعين للنادي الأهلي.

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة الوداد

وجه المدير التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي رسالة لجماهير النادي قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال الدكتور سعد شلبي المدير التفيذي للأهلي: ثقتتا الكبيرة في جماهير الأهلي الوفية، وتعاونهم الكامل مع رجال الأمن والقائمين علي التنظيم والظهور بالشكل الحضاري، كعادتهم دائما في مثل هذه المواقف.



وأضاف: أن جماهير الأهلي على مدار تاريخها معروفة بالالتزام والتعاون وعدم أصطحاب أي محظورات وإعلاء المصلحة العامة بما يحقق الدعم والمساندة الكاملة للفريق في مباراته المرتقبة أمام الوداد المغربي الشقيق مساء اليوم.



وتابع أن جماهير الأهلي لديها الوعي الكافي وتدرك جيدا اهمية المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانة الكرة المصرية.



وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع رجال الداخلية لتوفير كافة الاحتياطات الأمنية لتأمين دخول وخروج الجماهير بالشكل الذي يحفظ سلامة الجميع.