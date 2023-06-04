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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الروسي يحبط عملا تخريبيا في مقاطعة تشيليابينسك

الأمن الروسي
الأمن الروسي
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم القبض على شخص يشتبه بمحاولته إضرام النار في شعبة تجنيد وكذلك تخريب خطوط سكة حديد بمقاطعة تشيليابينسك.
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد - أن عناصر الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الشرطة في مقاطعة تشيليابينسك تمكنوا من منع تنفيذ محاولة إحراق مبنى لشعبة تجنيد وتسجيل المتطوعين في مدينة ماغنيتوغورسك وكذلك محاولة تخريب قسم من سكة حديد جنوب الأورال.
وأشار إلى أنه تم القبض على شخص يشتبه بضلوعه في هاتين المحاولتين، وأن المعتقل عمل بتوجيه من المخابرات الأوكرانية مقابل مكافأة مادية، لافتا الى أن قسم التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي فتح قضية جنائية.

الأمن الفيدرالى الروسى تشيليابينسك روسيا