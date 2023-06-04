دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج وأفضلهم

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج وبينت أفضلها بالنسبة للحاج.

وقالت در الإفتاء فى منشورها، إن الإفراد والقِران والتمتع هي طرق أداء منسك الحج، فالإفراد هو القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ.

وأضافت: أما القِران هو أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين.

وتابعت: والتمتع هو أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه "تَمَتُّعٌ" لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة.

واختلف العلماء في التفضيل بينها، والذي نراه هو أن يختار كل إنسانٍ ما يشاء، مع النصيحة باختيار الأيسر على النفس؛ لأن الحج بطبيعته شاقٌّ.

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