وزير الرياضة يجتمع مع لجنة القيادات

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بلجنة القيادات بالوزارة لمتابعة آليات تعيين القيادات وفقا للقوانين واللوائح التي تحقق الشفافية والعدالة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

أكد وزير الشباب والرياضة ان اختيار قيادات الوزارة سواء على مستوى الديوان العام أو المحافظات، يتم وفقا لمعايير علمية دقيقة، أساسها معيار الكفاءة والقدرة على الإنجاز.

وأضاف ان كل من يتقدم لشغل وظيفة يخضع للاختبارات من خلال لجنة القيادات حيث تقوم اللجنة بتقييم عادل لجميع المرشحين ويتم اختيار الاعلي تقييما لشغل المناصب العليا.

يأتي ذلك في ظل حرص وزارة الشباب والرياضة علي تنفيذ توجيهات الدولة الحديثة لمراعاة معايير الشفافية والكفاءة في تقلد المناصب القيادية بكافة المجالات.