وحدة الصم بالأسقفية تنظم ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب

نظمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع احدي المدارس في مصر ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب لمدة يوم وذلك بمقر المدرسة بمنطقة المعادى.

قدمت وحدة الصم ورشة عمل تتضمن أساسيات لغة الإشارة مثل كيفية التعرف على الأسماء والأعمار والحروف العربية والإنجليزية بالإضافة للأرقام، حيث قُدمت الورشة لحوالى 25 طالبا تتراوح أعمارهم من سن 12 وحتى 18 سنة.

تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات

الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.