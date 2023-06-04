هواوي تطلق بروتوكول IPv 6 لتشكيل مستقبل الإنترنت في أفريقيا

نظمت هواوي، بالتعاون مع شركائها، لا سيما منتدى الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AICTO)، أول مؤتمر لبروتوكول الانترنت IP على الإطلاق في إفريقيا بمدينة مراكش المغربية.

ضم المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان "شبكة بروتوكول الانترنت الذكية من أجل تحقيق نمو جديد"، ممثلين عن هيئات التقنية الحكومية والمشغلين والمنظمات الصناعية والوكالات الاستشارية، واجتمعوا لمناقشة مستقبل الإنترنت في المنطقتين العربية والافريقية.

شملت الموضوعات التوجهات العالمية لتطوير صناعة بروتوكول الانترنت، والممارسات الناجحة للمشغلين في مجال خدمات بروتوكول الانترنت، وتطور هذه التكنولوجيا وابتكارها.

وتمثل الهدف في مساعدة المشغلين على تحقيق نمو تجاري عالمي، وتسريع وتيرة الارتقاء بصناعة الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 الإقليمية، وإطلاق العنان للإنتاجية الرقمية في إفريقيا.

وأصدر بشكل مشترك، كل من منتدى الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 والاتحاد الإفريقي للاتصالات (ATU) والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال (AICTO) وهواوي، في إطار أعمال هذا المؤتمر، كتاب أبيض حول تطوير الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 في البلدان العربية وإفريقيا.

وتتضمن هذه الوثيقة إرشادات لتطور تكنولوجيا الإصدار السادس IPv6 وتنمية الصناعة في المنطقتين العربية والإفريقية.

كما يشير الكتاب الأبيض إلى أن تكنولوجيا الإصدار السادس IPv6 يعتبر توجه انترنت لا مناص عنه بالنسبة للجيل القادم، فضلا عن كونه خيارا مثاليا لنشر شبكات النقل 5G وتطوير خدمات هذه الأخيرة.

وأعلن العديد من المشغلين في المنطقة، خلال المؤتمر، لا سيما اتصالات تونس وشركة هاتف ليبيا، عن انضمامهم لمجلس الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6).

وتوسع هذه العضوية أسرة الإصدار السادس IPv6 في إفريقيا، مما يسهل تطوير هذه التكنولوجيا إقليميا، ويساعد هذا التعاون المعزز بين الفاعلين الرئيسيين في تحفيز اعتماد الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت IPv6 وتعزيز التنمية المستدامة للبنية التحتية للإنترنت في إفريقيا.