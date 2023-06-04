انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد فى منتصف يونيو.. ووزير التعليم العالي يوجه بسرعة انتهاء المعاهد من إعلان نتائج الامتحانات… والخشت: توفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب

انطلقت امتحانات نهاية العام بالجامعات والمعاهد منذ أواخر شهر مايو الماضي، والتى مستمرة حتي الأسبوع الثاني الحالي، على أن تنتهي في منتصف شهر يونيو الحالي.

وذلك حسب الخطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣، والتي تضمنت بدء الترم الثاني للدراسة يوم ١١ فبراير علي أن تنتهي يوم ١ يونيو، وتجري امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه وجه بضرورة الاطمئنان على استعدادات المعاهد الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، لافتًا إلى أهمية متابعة أعمال الامتحانات من خلال الإدارات المعنية؛ بهدف الوقوف على مدى جاهزية المعاهد بإمكاناتها المادية والبشرية لعقد الامتحانات، فضلًا عن الجدية والالتزام بالقواعد المُتعلقة بنظم الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة المعاهد من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها، وإعلان نتائج الطلاب لاسيما الطلاب الخريجين المنتظر تقدمهم في المواعيد المُقررة لإدارات التجنيد لأداء الخدمة العسكرية.

وأكد “عاشور” على دعم التواصل بين المعاهد الخاصة وباقي الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية المتميزة، من خلال عقد اتفاقيات الشراكة؛ بهدف تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية بأنواعها، ولتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من إمكانات وقدرات كيانات التعليم العالي المصرية من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمة التعليمية، وتوفير التدريب العملي اللازم لرفع مستوى الخريجين بالمعاهد المصرية لتأهيلهم لسوق العمل.

وفي جامعة القاهرة وجه دكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد بمتابعة سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع اللجنة العليا للامتحانات، والالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، والاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة لقدرات الطلاب وعدم تعجيزهم ومتناسبة مع وقت الامتحان، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، وأن تكون الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وقياس قدرات الطلاب، مشددًا على ضرورة سرية الامتحانات ومنع تداولها عبر أي وسيلة، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، وسرعة إعلان النتائج بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة بعد تصحيحها ومراجعتها ورصدها.