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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع طفل وإصابة 10 آخرين إثر اندلاع حريق في مأوى للاجئين شرقي ألمانيا

حريق في مأوى للاجئين
حريق في مأوى للاجئين شرقي ألمانيا
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لقي طفل مصرعه، فيما أصيب 10 آخرون بجروح جراء حريق اندلع في مأوى للاجئين بمدينة /آبلدا/ بولاية /تورينجن/ شرقي ألمانيا.
وقالت الشرطة -حسبما ذكرت قناة "دويتشة فيليه" الألمانية- إن الحادث وقع في وقت سابق اليوم /الأحد/ وأن السبب غير واضح حتى الآن، مضيفة أنه تم نقل نحو 245 شخصا مسجلين في المأوى إلى بلدة مجاورة برفقة الشرطة.

حريق لاجئين ألمانيا