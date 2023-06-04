مصرع طفل وإصابة 10 آخرين إثر اندلاع حريق في مأوى للاجئين شرقي ألمانيا

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب 10 آخرون بجروح جراء حريق اندلع في مأوى للاجئين بمدينة /آبلدا/ بولاية /تورينجن/ شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة -حسبما ذكرت قناة "دويتشة فيليه" الألمانية- إن الحادث وقع في وقت سابق اليوم /الأحد/ وأن السبب غير واضح حتى الآن، مضيفة أنه تم نقل نحو 245 شخصا مسجلين في المأوى إلى بلدة مجاورة برفقة الشرطة.