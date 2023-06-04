نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يهاجم الوداد بالثلاثي "كهربا والشحات وتاو"

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بحثا عن اللقب الأفريقي 11 في تاريخه.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد البيضاوي

والتقى الأهلي مع الوداد المغربي من قبل في 11 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي في 4 مباريات، وفاز الوداد في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 13 هدفًا في مرمى الوداد بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.

بدأت مواجهات الفريقين عام 2011، حيث التقيا في دوري المجموعات، وتعادلا بالقاهرة بنتيجة 3-3، أحرز للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 أحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

المواجهة الثانية كانت في دوري المجموعات عام 2016، تعادل الفريقان في الإسكندرية بدون أهداف، وفي الرباط فاز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2017، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للاشئ أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء بنفس النتيجة.

المواجهة الرابعة كانت في نهائي البطولة في نفس العام 2017، تعادل الفريقان في الإسكندرية بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف للا شيء، وأحرز كأس البطولة.

المواجهة الخامسة كانت في الدور نصف النهائي موسم 2019-2020، فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين للا شيء أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي وأحرز كأس البطولة.

المواجهة السادسة كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، وأقيمت من مباراة واحدة بالدار البيضاء وفاز الوداد بنتيجة هدفين للا شيء وأحرز كأس البطولة.

تقام مباراة العودة مساء يوم الأحد القادم 11 يونيو، بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.