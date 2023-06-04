بارقة أمل للسيدات.. تطوير دواء جديد لعلاج سرطان المبيض

طور باحثون دواء جديد يسمى "ثورية"، يعد بارقة أمل لآلاف النساء المصابات بسرطان المبيض، حيث ثبت أن هذا الدواء يقلص حجم الأورام بنسبة كبيرة تصل إلى نصف المرضى المصابين بهذا المرض الخطير.

ووصف خبراء النتائج التجريبية بأنها "بداية انفراجة".

وأفادت صحيفة The Guardian البريطانية بأن الدواء الجديد يثبط نمو الأورام، مما يمنع انتشار المرض لسنوات، وأشار الخبراء إلى أن النتائج التجريبية كانت "رائعة ومثيرة للغاية"، وأن هذا العلاج كان أكثر فعالية بكثير من أي علاج متاح حاليًا للمرضى.

وتم طرح النتائج في أكبر مؤتمر للسرطان في العالم في نهاية هذا الأسبوع، وأظهرت أنها كانت فعالة بشكل كبير في علاج المرضى.

وتحدثت إحدى المريضات التي استفادت من هذا العلاج عن كيفية مساعدتها على التغلب على المرض للمرة الثانية بعد فشل العلاج الكيميائي والهرموني، حيث قضى الدواء الجديد على أورامها ولم تظهر أي علامات على المرض في الفحوص الأخيرة.

اختبرت تجربة من مرحلتين على 29 مريضًا، وقد قادتها مؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust ومعهد أبحاث السرطان بلندن، وتم تقييم تأثير الدواء avutometinib بمفرده وبالاقتران مع defactinib.

أظهرت نتائج التجربة أن نصف المرضى (45%) الذين تناولوا الدواء الجديد، المسمى "ثورية"، شهدوا تقلصًا ملحوظًا في حجم أورامهم، وقد أثبتت التجربة أن فعالية هذا الدواء تعادل تقريبًا ضعفي فعالية أحد أفضل العلاجات المتاحة حاليًا، وهو "تراميتينيب" الذي يصل معدل استجابته إلى 26%.

وجاءت نتائج التجربة أفضل في المرضى الذين يعانون من طفرة سرطانية معينة، إذ شهد 60% ممن لديهم أورام مبيض مدفوعة بالتحور في جين كيراس تقلصًا في حجمها بعد العلاج.

ومع ذلك، أظهر ما يقرب من ثلث المرضى الذين لا يعانون من طفرة سرطانية استجابة مشجعة أيضًا، بنسبة 29%، مما يعد تحسنًا في العلاج القياسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جميع المرضى المشاركين في التجربة كانوا مصابين بسرطان المبيض المصلي المنخفض الدرجة، وهو النوع الأكثر شيوعًا بين النساء الأصغر سنًا.

أكدت الدكتورة سوزانا بانيرجي، الباحثة العالمية المشرفة على الدراسة، التي استعرضت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية في شيكاغو، أن النتائج يمكن أن تمثل "انفراجة مهمة".

وأضافت: "قد تكون هذه النتائج الأولية أخبارًا رائعة للنساء المصابات بسرطان المبيض المصلي المنخفض الدرجة، حيث تشير إلى خيار أكثر فعالية بكثير من العلاجات الحالية".