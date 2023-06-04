انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من «حقك تنظمي» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات اليوم الأحد عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 4- 8 يونيو الجاري ، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” التي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.
من جانبها أشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات وهى "منية النصر وميت غمر و تمى الأمديد و محلة الدمنة والجمالية و المطرية والمنصورة - نبروه - بلقاس".
وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.