انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من «حقك تنظمي» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات اليوم الأحد عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 4- 8 يونيو الجاري ، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى ” التي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

من جانبها أشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 9 إدارات وهى "منية النصر وميت غمر و تمى الأمديد و محلة الدمنة والجمالية و المطرية والمنصورة - نبروه - بلقاس".

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

IMG-20230604-WA0081

IMG-20230604-WA0083

IMG-20230604-WA0084

IMG-20230604-WA0085

IMG-20230604-WA0078

IMG-20230604-WA0079

IMG-20230604-WA0080

IMG-20230604-WA0082

IMG-20230604-WA0074

IMG-20230604-WA0075

IMG-20230604-WA0076