السجن 3 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل طالب في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محسن حلمي غراب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكم وأسامة عارفة، وأمانة السر سعيد برغش، بمعاقبة متهمين بالسجن ٣ سنوات، في اتهامهم بالشروع في قتل طالب بمنطقة إمبابة.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 8658 لسنة 2022 جنايات الصف والمقيدة برقم 1616 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه "م.ح.م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على أثر خلاف بينهم، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاح أبيض مطواه وما أن ظفرا به حتي تعديا عليه بالضرب وطعنه الأول بسلاح أبيض محدثين إصابته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه.

بتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة.