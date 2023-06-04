اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على تسريع المحادثات بشأن القضايا الثنائية العالقة

اتفق وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا ونظيره الكوري الجنوبي لي جونج سوب، اليوم /الأحد/، على تسريع المحادثات المتعلقة بالقضايا الثنائية العالقة، وذلك على هامش قمة الأمن الآسيوي في سنغافورة.

وانتقد الوزيران - بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بشدة استخدام كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية في محاولتها الأخيرة لإطلاق ما وصقته بأنه "قمر صناعي للاستطلاع العسكري"، قائلين "إن هذه الخطوة تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أهمية تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين ومع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعامل مع التهديدات النووية والصاروخية الصادرة عن كوريا الشمالية.. كما انتهز الوزيران المحادثات الوزارية الدفاعية الأولى بين البلدين منذ 2019 في توضيح ومناقشة عدد من الأمور العالقة، من بينها حادث بحر اليابان عام 2018.

يذكر أن اليابان أعلنت في ديسمبر 2018 أن مدمرة كورية جنوبية وجهت رادارا للتحكم في النيران على طائرة دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية فوق بحر اليابان، فيما تقول كوريا الجنوبية "إن المدمرة لم توجه الرادار إلى الطائرة اليابانية"، موضحة أن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قامت برحلة استفزازية على ارتفاع منخفض فوق سفينة عسكرية كورية جنوبية.