شاهد.. عبير صبري تشارك جمهورها بـ "تكسير أطباق الطعام"

نشرت الفنانة عبير صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو لها من أحد المطاعم وشاركت به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/CtEaRCRsrf5/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهرت بالفيديو وهى تمسك بمجموعه كبيرة من الأطباق الخاصة بالطعام، وتقوم بإلقائها أرضاً حتى تنكسر، وهى تضحك وتمزح وسط حضور مجموعه من رواد المطعم .

يذكر أن الفنانة عبير صبرى شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "جميلة"، بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، سوسن بدر، هانى عادل، تأليف أيمن سلامة والإخراج سامح عبد العزيز.