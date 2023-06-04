الصومال وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والقضايا الإنسانية

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأحد، مع وزير الدولة للتنمية والتعاون الاقتصادي الألماني يوشون فلاسبارث، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد بري - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - التزام الحكومة الصومالية بتعزيز العلاقات مع ألمانيا، معربا عن شكره لدعم ألمانيا لبلاده في العديد من المجالات، مثل التنمية الاقتصادية والقضايا الإنسانية، واستقرار المناطق المحررة، وتدريب الجيش والشرطة.

وأشار بري إلى عمل حكومتي البلدين بشكل وثيق في إطار العلاقات العميقة التي تربطهما، وإلى مواصلتهما دعم إعادة الإعمار والبنية التحتية الاقتصادية للبلاد.