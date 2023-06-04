ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل دعوي ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بسبب شطبه من الزمالك

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد ، تأجيل  الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادى الزمالك لجلسة 8 أكتوبر المقبل .

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من المشكو في حقه والذي أعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار مرتضي منصور بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك. 

ممدوح عباس مرتضى منصور نادي الزمالك شطب اسمه من عضوية النادي قائمة رؤساء النادي