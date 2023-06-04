تأجيل دعوي ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بسبب شطبه من الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد ، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادى الزمالك لجلسة 8 أكتوبر المقبل .

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من المشكو في حقه والذي أعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار مرتضي منصور بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.