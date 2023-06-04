محافظ أسوان ينعى القمص مرقص تواضروس

نعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان القمص مرقس تواضروس كاهن كنيسة السيدة العذارء مريم بأسوان ، والذى وافته المنية عن عمر 72 سنة ، مقدماً خالص تعازيه لأسرة الفقيد ، ولنيابة الأنبا بيشوى مطران أسوان ، ولقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس وشعب الكنيسة على مستوى المحافظة .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن الفقيد الراحل كان له دوراً هاماً فى النهوض بالكنيسة الأرثوذكسية ، وفى المشاركة المجتمعية الجادة ، فضلاً عن ما كان يمتلكه من دماثة الخلق ، ومواقفه الحكيمة التى كان ينحاز فيها دائماً للوطن .

مشيراً إلى أننا جميعاً شركاء فى خدمة الوطن ، وتجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض حيث نتشارك فيها سوياً الأفراح والأحزان كنسيج واحد ، وقد كانت نظرة الوداع بكنيسة السيدة العذراء مريم بأسوان ظهر اليوم ، وتخللها صلاة السجدة ، ثم تبدأ صلاة التجنيز ، فى حين سيتم تنظيم مراسم العزاء الرسمية لكافة الطوائف بكنيسة العذراء السيدة مريم بشارع عباس فريد ، بحضور نيافة الأنبا بيشوى .