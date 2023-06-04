كفر الشيخ بلا دار مناسبات منذ 10 سنوات.. وغلق الشوارع أبرز العواقب

حالة من الاستياء الشديد تنتاب أبناء وأهالي مدينة كفر الشيخ، عاصمة المحافظة، والتي يصل عدد سكانها لقرابة الـ400 ألف نسمة، بسبب عدم وجود وتوفر دار مناسبات، بالمدينة، الأمر الذي يضطرهم، لإقامة المناسبات الاجتماعية، وخاصة العزاء في الشوارع، وغلقها في ظل ظروف الطقس مابين حر شديد أو برد قارس أو أمطار غزيرة، علمًا بأن باقي مدن وقري ومراكز المحافظة، تمتلك دور مناسبات خاصة بهم .

ومن بين دور المناسبات التي كانت تمتلكها مدينة كفر الشيخ، وتم غلقها أوهدمها، دار مناسبات الخياط شرق مدينة كفر الشيخ، بينما تم غلق داري مناسبات مسجدي الرحمة وسيدي مبارك.

طالب أبناء حى غرب مدينة كفرالشيخ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، التدخل على وجه السرعه لدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، من أجل العمل على إعاده إفتتاح دار مناسبات (الرحمه) المقامه على مساحه 600متر مربع، بجوار مسجد الرحمه - غرب مدينة كفرالشيخ منذ 30 عاما، وتم إغلاقها منذ 10 سنوات أمام المواطنين، ومنعهم من إقامة المناسبات المختلفه بها لخدمه المواطنين .

يقول ،محمدبدوى أحد أبناء حى غرب مدينة كفرالشيخ ورئيس مجلس إداره إحدى الجمعيات، ومحمود اللقانى وسيد نافع ومحمد زهره المحامى وسعيد علام من أبناء حى غرب مدينه كفرالشيخ، قام بإفتتاح دار مناسبات الرحمه الدكتور عاطف صدقى رئيس وزراء مصر الأسبق فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك،وذلك بحضور وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد على محجوب واللواء صبرى القاضى محافظ كفرالشيخ الأسبق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7نوفمبر عام 1995 ميلاديه-

الموافق 4جمادى الثانى عام 1416 هجريه، لتكون متنفسا لأبناء غرب مدينة كفرالشيخ، لإقامه مآتم العزاء والمناسبات المختلفه.

أضاف الأهالي، أنه بعد تشغيلها طيله 20 عاما متتاليه, عن طريق الأوقاف لخدمه الأهالى على أكمل وجه فى المناسبات المختلفه بأجر رمزى، قامت مديريه أوقاف كفرالشيخ بإغلاقها بالضبه والمفتاح منذ 10سنوات، دون مبرر قوى لذلك، مما تسبب فى حدوث إستياء شديد بين المواطنين، وذلك بسبب إختلاف المديريه مع وزارة الأوقاف على إسلوب وطريقه تأجيرها، وتسبب هذا الخلاف بين مديريه الأوقاف بكفرالشيخ والوزاره فى إغلاقها تماما بهذه الطريقه الغير مبرره وحرمان المواطنين منها، وذلك بعد التكلفه الباهظة التى تكلفتها الوزاره، والجهود الذاتيه للواطنين فى أبنائها وتشييدها، مع العلم أنها الوحيده فى حى غرب مدينة كفرالشيخ التى تصلح لإقامه المناسبات بها،وذلك بعد غلق دار مناسبات سيدى مبارك وهدم دار مناسبات الخياط بشرق مدينه كفرالشيخ.

أشار الأهالى، مطلوب تدخل اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ومخاطبه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه وزير الدوله للأوقاف على وجه السرعه، لإفتتاحها فورا بعد دهانها من جديد تطويرها بالشكل الحضارى اللائق، لخدمه المواطنين بمدينه كفرالشيخ شرقها وغربها، فهل من مجيب، فهذا مثال صارخ لإهدار المال العام، فمن المسئول عن هذه المهزله .

وفي سياق متصل، أكد النائب باسم حجازي عضو مجلس النواب، أنه سيقوم ،بتقديم طلب إحاطةعاجل لوزير الأوقاف، بخصوص أعادة افتتاح دار مناسبات مسجد الرحمة بغرب مدينة كفر الشيخ، بعد القيام بتطويرها وتجهيزها بالأثاث اللازم، لخدمة أهالي