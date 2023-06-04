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الأحد 04 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير سياحي: زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للأزهر تؤكد على التسامح الديني

قرينة الرئيس الأمريكي
قرينة الرئيس الأمريكي في الأزهر الشريف
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قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن زيارة قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر كانت موفقة بكل المقاييس، ومثلت صورة إيجابية لاستجلاب مزيد من السائحين إلى مصر.

وأكد هزاع، خلال لقائه في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن حرص قرينة الرئيس الأمريكي على زيارة الأزهر الشريف يؤكد على التسامح الديني بين الديانات المختلفة، مثل زيارة الفاتيكان أو الكنيسة.

ولفت إلى منطقة الأهرامات، لها تأثير إيجابي، وتعد دعاية بملايين الدولارات لمصر، متابعا أن زيارة قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن أكدت أن مصر بلد الأمن والأمان، فالسياحة سياسة، والسياسة سياحة.

وأوضح أن هناك مواقع كثيرة أمريكية وأوروبية أكدت أن مصر وجهة سياحية هامة بعام 2023.

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