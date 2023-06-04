«السياحة» تصدر تعليمات جديدة لسكن الحجاج والأضاحي

طالبت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، الشركات المنفذة لبرامج الحج السياحي، بسرعة إنهاء إجراءات السكن والأضاحي استعدادا لبدء الرحلات.

وقالت الوزارة، في خطاب لغرفة شركات السياحة، إنه على الشركات السياحية المنفذة للحج سرعة التواصل مع أصحاب المبانى التى تم التعاقد عليها فى المسار الالكترونى، لحثهم على رفع طلبات كشف الجاهزية لسكن الحجاج واختيار الشركة المتعاقد معها حتى تتمكن شركات الطوافة من استكمال الإجراءات وتفعيل المبانى السكنية لهم.

كما يجب على شركات السياحة سرعة الانتهاء من التعاقد لأداء نسك الهدي والأضاحي من الجهات الموثوقة النظامية (كمشروع المملكة للإفادة من الهدى والأضاحي – المسالخ الاهلية النظامية وتجار المواشى النظاميين) وتزويد وزارة الحج والعمرة بنسخ من العقود او الاتفاقيات عبر المسار الإلكتروني "قائمة التعميم".

وكذا أكدت الوزارة على ضرورة قيام الشركات برفع مستوى العناية بالحجاج المصابين بالأمراض المزمنة والتأكيد على حصولهم والتزامهم بأخذ الادوية الخاصة بهم والتأكيد على تقديم الرعاية الصحية الكافية لهؤلاء الحجاج ، وإحالة الحالات التى تستدعى المتابعة و التقييم الطبى الى المراكز ومستشفيات وزارة الصحة السعودية عند الحاجه دون تأخير وحال وجود نقص بالأدوية الخاصة بهم يمكن التواصل مع مسؤولي البعثات الطبية بالشئون الصحية وفى حال وجود اى استفسار فى هذا الشأن يمكن لمشرفى الشركات السياحية التواصل هاتفيا مع رقم وزارة الصحة السعودية.

وطالبت الوزارة الشركات المنفذة لرحلات الحج البري لموسم 1444 هـ، بسرعة مراجعة ملفات برامجها على المسار الإلكتروني في أقرب وقت، موضحة إنه تلاحظ عدم مراجعة العديد من شركات الحج البري لملفاتها، ونظرا لضيق الوقت فإنه على الشركات سرعة مراجعة برامجها حرصا على سفر عملائها في الوقت المناسب.