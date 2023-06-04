تسليم 3000 وحدة سكنية بمشروع الكراسة الزرقاء إلى مستحقيه في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من تسليم 3000 وحدة سكنية بمشروع الكراسة الزرقاء - مشروع الـ 9000 - بإجمالي 134 عمارة من أصل 223 عمارة كاملة التشطيب بمسطح 90 متر، إلى مستحقيه من أبناء بورسعيد.

وأكد المحافظ، في بيان له، على أنه جرى تسليم حوالي 60% من المشروع منذ بداية يناير 2023، مؤكدا أنه وجه بتذليل كافة المعوقات التي تضمن سرعة الانتهاء من تسليم كافة وحدات المشروع لمستحقيه.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك تنسيق وجهود مكثفة بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل في أسرع وقت.

من جانبه، قال مهندس عماد البرشه، وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، إن محافظة بورسعيد تقوم بتسليم الوحدات يوميا للمواطنين بمجرد تحصيل قيمة عدادات المرافق وفى نفس اليوم يتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية وذلك بالتنسيق مع كافة المرافق المتعددة (الكهرباء - الغاز - المياه - التليفونات).