توريد 2099 طن قمح بصوامع الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، بالدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين ...موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

من جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلي أن ما تم توريده اليوم الأحد، من الأقماح بلغ ٢٠٩٩ طن و٥١٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥١٠٧١٣ طن و ٢٣٧ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية .

وأوضحت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية ( نوع من أنواع الأقماح )موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:

١ -الكمية المستهدف شراؤها.

٢ -الغرض من الاستخدام.

٣ -أماكن استلام الأقماح.

٤ -اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها