التموين: توريد من 500 إلى 600 رأس ماشية يوميًا إلى محجر توشكى

استقبل ميناء الثلج بأبو سمبل صندل محمل بـ300 رأس ماشية قادمة من السودان عبر نهر النيل، حيث تم نقلها إلي محجر توشكى تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلي الشوادر المقامة في المحافظات استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه إستمرار لجهود الدولة في تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وتوفيرها للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو .

ولفت وزير التموين إلى أنه سيتم إقامة 38 شادرا علي مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

وأوضح أن الضوابط تتضمن تسليم الكميات المتعاقد عليها إلي مجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين والشوادر المقامة بالشركات التابعة، مع تحديد توقيتات السداد في ضوء ما تم الاتفاق عليه سعرياً حسب الاوزان القائمة عند البيع ، بالإضافة إلي قيام المورد برعاية الخراف الحية بالشوادر من حيث المأكل والمشرب، مع تحميل التاجر أى نفوق للخراف قد يحدث.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال جولة بمحجر ومجزر توشكي لمتابعة استقبال رؤوس الماشية السودانية استعدادا لعيد الاضحى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، حيث يجري التعاقد علي كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسباً لأي ظرف قد يؤثر مستقبلا على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة .

وأوضح حسنين أنه جاري استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحراً عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري .

ولفت حسنين إلي أن هذه الخطوة تساعد علي انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.

من جهته قال المهندس احمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي ، أن اعتماد الدولة علي نقل رؤوس الماشية عبر صنادل نهر النيل يساهم في زيادة الكميات التي يتم ضخها بالمنافذ مع توفير أكبر قدر من التأمين لدخولها.

واكداستمرار تدفق شحنات الماشية السودانية إلى المحجر، حيث يتم من استقبال من 500 إلي 600 رأس يومياً ، علي أن يتم توريد نحو 250 رأس مذبوحة . لطرحها بالمنافذ المجازر يوميا ومتوقع زيادتها إلى 400 رأس لتلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الاضحى المبارك.