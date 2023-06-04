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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نوليا مصطفى تشوق جمهورها فى أحدث ظهور: "مفاجأة انتظرونى"

نوليا مصطفى
نوليا مصطفى
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نشرت الفنانة نوليا مصطفى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" أحدث صور لها تشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصورة بشكل تشويقى "الصورة دى مش لوحدى أنا معايا فيها حبايب بس مفاجأة، انتظرونى فى ..."، وهو تمهيد لعمل ما ينتظر الإعلان عنه .

وقدمت الإعلامية نوليا مصطفى العديد من البرامج قبل الدخول إلى عالم الفن،  أبرزها  برنامج "مكسرات" ، "برج الأفلام" ، "سوالفنا الحلوة" ، "بنات هوى"،  "نفسنة" .

يذكر أن الفنانة نوليا مصطفى شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "رمضان كريم ٢" بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، صبرى فواز، نجلاء بدر، محمد لطفى، نوليا مصطفى، عمرو عبد العزيز والإخراج سامح عبد العزيز.

IMG_20230604_150507
IMG_20230604_150507
نوليا مصطفى رمضان كريم ٢ نفسنة انستجرام سيد رجب