نوليا مصطفى تشوق جمهورها فى أحدث ظهور: "مفاجأة انتظرونى"

نشرت الفنانة نوليا مصطفى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" أحدث صور لها تشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصورة بشكل تشويقى "الصورة دى مش لوحدى أنا معايا فيها حبايب بس مفاجأة، انتظرونى فى ..."، وهو تمهيد لعمل ما ينتظر الإعلان عنه .

وقدمت الإعلامية نوليا مصطفى العديد من البرامج قبل الدخول إلى عالم الفن، أبرزها برنامج "مكسرات" ، "برج الأفلام" ، "سوالفنا الحلوة" ، "بنات هوى"، "نفسنة" .

يذكر أن الفنانة نوليا مصطفى شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "رمضان كريم ٢" بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، صبرى فواز، نجلاء بدر، محمد لطفى، نوليا مصطفى، عمرو عبد العزيز والإخراج سامح عبد العزيز.