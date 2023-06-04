بالفيديو.. رئيس هيئة قناة السويس: جاهزون دائما للتعامل مع أي حالات طارئة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ازدواج قناة السويس سهل عملية المرور في المجرى الملاحي خاصة في حالات الطوارئ، وإنهم جاهزون دائمًا للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف رئيس الهيئة، في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة منتظمة بعد التعامل مع عطل بإحدى ناقلات البترول.

وأوضح أن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها منذ الساعة العاشرة والنصف صباحًا في الاتجاهين، وأنه تم قطر السفينة التي عطلت إلى الجراج بالكيلومتر 17 ترقيم القناة، حتى يتم إصلاحها ثم تعود إلى خط سيرها الطبيعي.

وتابع: الهيئة حققت أعلى عائد لها السنة الماضية بـ8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يكون عائد العام الحالي أكبر منه.