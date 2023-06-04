السياحة تطالب شركات الحج البري بمراجعة برامجها

طالبت وزارة السياحة والآثار، الشركات المنفذة لرحلات الحج البري لموسم 1444 هـ، بسرعة مراجعة ملفات برامجها على المسار الإلكتروني في أقرب وقت.

وقالت الوزارة، في خطاب لغرفة شركات السياحة، إنه تلاحظ عدم مراجعة العديد من شركات الحج البري لملفاتها، ونظرا لضيق الوقت فإنه على الشركات سرعة مراجعة برامجها حرصا على سفر عملائها في الوقت المناسب.

وكانت أعلنت اليوم، الأحد، غرفة شركات السياحة، عن بدء رد مقدمات حجز الحج للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي.

وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه يمكن لكل من لم يحالفه الحظ في قرعة موسم حج 1444 هـ، التوجه مباشرة إلى أيا من فروع بنك مصر، وبأصل بطاقة الرقم القومي، لاسترداد مبالغ جدية الحجز للقرعة، ويسترد المتقدم لمستوى الخمس نجوم مبلغ 40 ألف جنيه، بينما يسترد المتقدم للاقتصادي والبري مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري.