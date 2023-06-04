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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلن استهداف مطارات عسكرية أوكرانية وإسقاط 4 طائرات معادية

روسيا
روسيا
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، على أهداف في مطارات عسكرية أوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة مواقع قيادة ونقاط رادار ومعدات طيران أوكرانية، إضافة إلى مرافق تخزين أسلحة وذخائر.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرخي أكسيونوف، إسقاط قوات الدفاع الجوي في شبه الجزيرة، 5 طائرات بدون طيار أوكرانية الليلة الماضية، وتمكنت وسائل الحرب الالكترونية التابعة للجيش الروسي في القرم، من التشويش وتعطيل عمل 4 درونات جوية معادية أخرى.

وقال أكسيونوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية، 5 طائرات بدون طيار معادية، وتم التشويش على 4 مسيرات جوية أخرى أنزلت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".

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