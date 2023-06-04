بدء فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة بالقليوبية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، انطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمركز شباب منية شبين بمركز ومدينة شبين القناطر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إنجي أباظة مدير التمكين الإقتصادي للمشروع بوزارة التخطيط، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وخالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على دعمه الكامل للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل عن طريق الإرتقاء بالخصائص السكانية وبجودة حياة المواطن وذلك من خلال أربع محاور وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي ومحور التحول الرقمي.

وجرى تدشين المرحلة الأولى للمشروع بقرى حياة كريمة بمركز شبين القناطر بالمحافظة في إطار محور التمكين الاقتصادي والذي يستهدف تدريب السيدات في الفئة العمرية بين 18-45 سنة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي لتمكينهن من العمل وكسب الرزق لتحقيق الاستقلالية المالية وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تناسب البيئة المحيطة ومهاراتهم الشخصية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع بالمحافظة سيتم تنفيذها بعدد 7 قرى بمركز شبين القناطر وهي "منية شبين- كفر شبين- الحصافة- الأحراز- عرب صبيح- زاوية الشيخ سند- الشيخة سالمة" بواقع 3 أيام لكل قرية سيتم خلالها تدريب السيدات من الفئة العمرية المستهدفة على كيفية تكوين فكرة مشروع وإعداد دراسة جدوى، إلى جانب عرض البرامج التمويلية المتاحة التي تقدمها بعض البنوك والتي تشمل تيسيرات كبيرة في السداد.

ومن المقرر أن يتم إنشاء وحدات إنتاجية تشمل كافة المشروعات التي سيسفر عنها المشروع، وجاري دراسة توفير مقرات لتلك الوحدات.

وفي هذا السياق جرى الإعداد للمشروع بالتعاون بين محافظة القليوبية والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية ومكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة لتوفير المقرات اللازمة للتدريب ولحشد السيدات من الفئة العمرية المستهدفة من اللواتي ترغبين في إقامة مشروعات صغيرة تضمن لهن الاستقلالية المالية وتوفير مصدر رزق لتحسين مستوى معيشتهم.

وعلى هامش الجوله تفقد المحافظ مركز شباب منيه شبين القناطر والذي تم الانتهاء منه وتطويره حيث تفقد المحافظ المبني الإداري للمركز وصالة الألعاب والذي تم تجهيزها وتزويدها بأحدث أجهزة الجيم، كما تفقد المكتبه بالمبني الاداري للمركز. والذي تم الانتهاء بنسبة 100%.

وأكد المحافظ، أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية، ويتم العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى جميع قرى المدينة، وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها، مشيراً إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب فى القرى المدرجة بالمبادرة.